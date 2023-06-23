رئيس كوريا الجنوبية: تعزيز التعاون مع فيتنام ضد تهديدات بيونج يانج

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ذكر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول أن بلاده ستعزز التعاون مع فيتنام ورابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان)

لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وأصدر يون تلك التصريحات، في بيان صحفي مشترك، بعد قمته مع الرئيس الفيتنامي، فو فان ثيونج، في هانوي، واصفا البرامج الكورية الشمالية ،

بأنها التهديد الأمني الأكثر إلحاحا في المنطقة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وشدد يون على أن فيتنام شريك مهم في الاستراتيجية الكورية الجنوبية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي تنفيذ مبادرة التضامن بين كوريا وآسيان.

وانضم عدد مختار من المساعدين إلى يون وثيونج، في قمتهما ولقمة موسعة أخرى، مدتها 95 دقيقة اليوم الجمعة، حيث تبنى الجانبان خطة عمل لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

وفي بيانهما الصحفي المشترك، قال يون إن الدولتين اتفقتا على عقد اجتماع سنوي لوزيري خارجية البلدين لدعم الاتصال الاستراتيجي.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد وصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الخميس في زيارة لمدة ثلاثة أيام، تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي مع فيتنام.

وتعد هذه أول زيارة ثنائية يقوم بها يون لدولة عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا.