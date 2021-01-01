الاحتلال الاسرائيلي يصيب فلسطينيا ويعتقل 8 آخرين بالضفة الغربية

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أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل 8 آخرون، خلال مداهمة قوات الاحتلال الاسرائيلي منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة فلسطيني، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال عملية الاقتحام.



واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة قباطية جنوب جنين بعد أن داهمت منزله، كما اعتقلت 4 فلسطينيين من مدينة طوباس، وبلدة طمون.