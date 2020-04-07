 فيديو.. بلقيس تطرح أغنيتها الجديدة جبار باللهجة اللبنانية - بوابة الشروق
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فيديو.. بلقيس تطرح أغنيتها الجديدة جبار باللهجة اللبنانية

إيمان محمود
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:09 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:09 م

طرحت المطربة بلقيس اليوم الجمعة أحدث أغنياتها بعنوان "جبار" وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، والتي صورتها في بيروت مع المخرج إيلي فهد.

واختارت بلقيس في أغنيتها الجديدة أن تقدم للجمهور اللهجة اللبنانية، وقدمت أيضا من قبل عدد من الاغنيات بلهجات مختلفة سواء بالعراقية أو المغربية أو اللهجة المصرية مؤخرا بإنتهائها من تسجيل أغنية "دبلوماسي" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتستعد بلقيس خلال الفترة المقبلة لحدثين هامين في مصر الاول هو تقديم حفل غنائي ضخم علي مسرح النافوره بدار الأوبرا المصرية يوم الثاني عشر من أغسطس المقبل مع المايسترو أحمد طه.

كما تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية لاول مرة تعاونت من خلالها مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب ولحن الأغنية.

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