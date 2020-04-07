 المفوضية الأممية: إيران تقمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة - بوابة الشروق
الجمعة 23 يوليه 2021 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

المفوضية الأممية: إيران تقمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة


نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 8:18 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 8:18 م

أكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية تستخدم "القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لسحق احتجاجات الأهواز".

وعبرت في بيان عن قلقها إزاء الوفيات والإصابات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في إيران، قائلة إن "الحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها بإصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

كما أوضحت أن السلطات الإيرانية ركزت على قمع من يوجهون دعوات مشروعة، وذكرت أن إيران تفتقر بشكل عام إلى قنوات فعالة تتيح للناس رفع مظالمهم بأي طريقة أخرى غير الاحتجاجات.

ووصفت الوضع بأنه كارثي، قائلة إن السلطات الإيرانية بحاجة إلى الاعتراف بذلك والعمل بناء عليه. وحذرت من أن إطلاق النار واعتقال الناس في إيران "سيزيد الغضب واليأس"، مشددة على أن السلطات الإيرانية ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان أن يكون أي استخدام للقوة رداً على الاحتجاجات هو الملاذ الأخير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك