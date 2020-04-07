المفوضية الأممية: إيران تقمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة

أكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية تستخدم "القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لسحق احتجاجات الأهواز".

وعبرت في بيان عن قلقها إزاء الوفيات والإصابات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في إيران، قائلة إن "الحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها بإصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية بشأن استخدام القوة"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

كما أوضحت أن السلطات الإيرانية ركزت على قمع من يوجهون دعوات مشروعة، وذكرت أن إيران تفتقر بشكل عام إلى قنوات فعالة تتيح للناس رفع مظالمهم بأي طريقة أخرى غير الاحتجاجات.

ووصفت الوضع بأنه كارثي، قائلة إن السلطات الإيرانية بحاجة إلى الاعتراف بذلك والعمل بناء عليه. وحذرت من أن إطلاق النار واعتقال الناس في إيران "سيزيد الغضب واليأس"، مشددة على أن السلطات الإيرانية ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان أن يكون أي استخدام للقوة رداً على الاحتجاجات هو الملاذ الأخير.