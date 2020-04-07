احتجاجات في إيطاليا ضد قواعد جديدة لكورونا وضد جواز المرور الأخضر

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تظاهر معارضون لما يسمى بـ"جواز المرور الأخضر" ضد قواعد أكثر صرامة لدخول المطاعم والحانات، التي تم فرضها ، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت تقارير إعلامية إن حوالي ألفي شخص احتشدوا في مسيرة في مدينة "تورينو" شمال البلاد، الليلة الماضية.

وتعرف أيضا بشهادة فيروس كورونا المستجد الرقمية للإتحاد الأوروبي أيضا بجواز المرور الأخضر في إيطاليا.

جاء الاحتجاج في أعقاب قرار صادر عن حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي بتشديد قواعد فيروس كورونا، بسبب ارتفاع معدلات العدوى.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 3ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و920 حالة .

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و25 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.