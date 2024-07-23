جوميز يستقر على بدائل الغائبين عن الزمالك أمام بيراميدز

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على بدائل العناصر الغائبة عن فريقه في مباراة بيراميدز بالدوري.

ويتقابل الزمالك وبيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ 18 للدوري.

ويغيب عن الزمالك كل من حمزة المثلوثي المدافع التونسي، ومهاب ياسر الجناح الهجومي بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، وهو ما دفع الجهاز الفني للبحث عن بدائلز

ويمثل مصطفى الزناري البديل الوحيد في قلب الدفاع للزمالك على حساب المثلوثي، أما مهاب ياسر فيمتلك جوميز أكثر من بديل له حيث يدرس الدفع بعمار ياسر المهاجم الشاب، على أن يحصل القائد العائد بعد غياب شيكابالا على فرصة المشاركة لاستغلال خبراته في هذه المواجهة.