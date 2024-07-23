أدنوك الإماراتية تتعاقد على بناء ناقلات إيثان وأمونيا عملاقة

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن شركة إيه دبليو للملاحة، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة وانهوا الصينية للصناعات الكيميائية، أرست عقودا بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم على حوض "جيانج نان" الصيني لبناء ما يصل إلى 13 ناقلة جديدة يبدأ تسليمها اعتبارا من عام 2025.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) ، تهدف العقود إلى بناء تسع ناقلات إيثان عملاقة بسعر يصل إلى 1ر5 مليار درهم وناقلتين عملاقتين للأمونيا بسعر يصل إلى 900 مليون درهم مع خيار بناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا بنفس السعر.

وستكون الناقلات الجديدة من بين أكبر ناقلات الإيثان والأمونيا في العالم، وسيتم تجهيزها بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة، وسيتم استخدام ناقلات الإيثان العملاقة بموجب عقود تأجير لمدة 20 عاما، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 7ر14 مليار درهم طوال الفترة التي تغطيها العقود لمدة 180 عاما.

وتم توقيع العقود في العاصمة الصينية بكين بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، و لياو زنجتاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، ووشياندي، عمدة حكومة "فوتشو"، ونخبة من المسؤولين من الجهتين.

وتعمل حاليا أكثر من 25 ناقلة إيثان عملاقة مع شركات شحن مختلفة حول العالم، ومع تسلم شركة "ايه دبليو للملاحة" للناقلات التسع الجديدة، ستصبح الشركة مالكة لواحد من أكبر أساطيل ناقلات الإيثان العملاقة في العالم.