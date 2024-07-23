 فيديو.. فريق شارموفرز يطرح كليب زغاريط بمشاركة دنيا سامي - بوابة الشروق
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فيديو.. فريق شارموفرز يطرح كليب زغاريط بمشاركة دنيا سامي


نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 9:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 9:35 م

طرح فريق "شارموفرز" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أحدث كليباته الغنائية بعنوان "زغاريط"، وشاركت به الفنانة دنيا سامي والتي تلعب دور العروس في الكليب، وهو فكرة وإخراج نيروز أبو زيد.

وتدور قصة الفيديو كليب عن استوديو تصوير يسمى "ديفا"، ويملكه ثلاثة شباب طموحين وهما أعضاء فريق شارموفرز: "فره"، "مو"، و"بهاء"، الذين ورثوا الأستوديو. وعلى الرغم من إمكانياتهم المحدودة، إلا أنهم يديرون الأستوديو بشغف ويتيحونه لأي شخص يرغب في التصوير في أي وقت، وفي يوم من الأيام، تأتي عائلة مصرية إلى استوديو "ديفا" لتصوير صور زفاف يوم حفل زفافهم، ولكن تحدث بعض التأخيرات واللغط.

أغنية "زغاريط" من كلمات محمد شافعي، ألحان وتوزيع "شارموفرز"، وميكس وماستر هاني محروس.

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