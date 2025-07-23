أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي، اعتماد مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة، الخطة الاستراتيجية الخامسة للجامعة للفترة من 2025 حتى 2030، والتي تُعد خارطة طريق شاملة لتعزيز مكانة الجامعة العلمية والتعليمية والمجتمعية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة جاءت استجابة للتغيرات المتسارعة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات المجتمعية، وتهدف إلى تعزيز دور الجامعة كبيت خبرة أكاديمي ومركز إشعاع فكري يخدم قضايا التنمية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن رؤية الجامعة في خطتها الاستراتيجة الخامسة هي "جامعة معتمدة محلياً وإقليمياً ودولياً تتسم بالإبداع والابتكار".

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن رسالة الجامعة في خطتها الاتسراتيجية الخامسة هي "تلتزم جامعة كفر الشيخ الحكومية بتقديم برامج تعليمية محدثة وفق معايير أكاديمية متبناة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وبحث علمي تطبيقي مبتكر لحل مشكلات المجتمع من خلال بيئة محفزة للإبداع والابتكار في إطار قيم أخلاقية راقية".

وأضاف أن الغايات الاستراتيجية للجامعة في خطتها الخامسة تتضمن الآتي:

الغاية الأولى: تعليم قائم على التقنية من خلال منظومة تعليم وتعلم ذكية داعمة للريادة والابتكار.

الغاية الثانية: الريادة العالمية والإبداع والابتكار في البحث العلمي.



الغاية الثالثة: تعظيم المسئولية المجتمعية للجامعة وتحويلها إلى جامعة منتجة.

الغاية الرابعة: تحسين التنافسية الدولية للجامعة.

الغاية الخامسة: تحقيق الاستدامة من خلال تحسين البنية التحتية والتكنولوجية للجامعة.

الغاية السادسة: تعزيز التميز المؤسسي في الأداء الإداري في الجامعة.

الغاية السابعة: تعزيز إنشاء التخصصات المتداخلة الجديدة والتي تسهم في بناء مجتمع المعرفة.

الغاية الثامنة: خدمات صحية وتعليمية ذات جودة عالية من خلال تطوير المستشفيات الجامعية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الخطة الاستراتيجية الخامسة للجامعة 2025/2030 تمثل انطلاقة جديدة نحو مزيد من التطوير والتميز، وتعكس التزام الجامعة بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع محاورها التعليمية والبحثية والمجتمعية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.