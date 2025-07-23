ارتفاع شهداء الصحفيين في غزة إلى 231

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 231، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفيين: تامر الزعانين وولاء الجعبري.

وأدان في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وناشد ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

وأفادت مصادر طبية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قصف طائرات الاحتلال الحربية حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة إلى 9، بينهم صحفية، وأفراد عائلتها.

وأفادت المصادر ذاتها، بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة الشاعر إلى 9، بينهم الصحفية الحامل ولاء الجعبري، وأطفالها الخمسة، وزوجها أمجد الشاعر، ومن شدة القصف الوحشي خرج الجنين من بطنها.

وآخر ما نشرته الشهيدة الجعبري على صفحتها على «فيسبوك»: «أنا مش خايفة نموت من الجوع.. خايفة من كسرة الخاطر لو ما وقفت هالحرب المجنونة».

وباستشهاد الصحفية الجعبري، يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي إلى 34.

وفي التقرير النصف سنوي للحريات الصادر عن نقابة الصحفيين، قبل أيام، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري تصعيدا كبيرا في استهداف الصحفيين، إذ ارتقى 41 فردا من عائلاتهم، وهُدمت 32 منزلا تعود لهم، كما سجلت 66 إصابة في صفوفهم، معظمها بشظايا صواريخ ورصاص حي.