 الداخلية السورية تنفي عمليات إعدام جماعية بحق موقوفي النظام السابق - بوابة الشروق
الأربعاء 23 يوليه 2025 6:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الداخلية السورية تنفي عمليات إعدام جماعية بحق موقوفي النظام السابق

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 4:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 4:41 م

نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، ما يشاع عن عمليات إعدام جماعية مزعومة بحق أسرى وموقوفين من فلول النظام السابق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قوله: "ما يشاع على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن عمليات إعدام جماعية مزعومة بحق أسرى وموقوفين من فلول النظام السابق أو المحسوبين عليه عار تماماً عن الصحة".

وأضاف أن الغاية من تداول هكذا إشاعات هو تشويه صورة الدولة السورية، وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي.

وأكد التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق المرعي دولياً في السويداء رغم خروقات الطرف الآخر، موضحا أن خروج العائلات الطارئ من المحافظة هو مؤقت بسبب الظروف الإنسانية والأمنية، وعودتهم القريبة إليها ستكون بعد تأمين المحافظة.

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