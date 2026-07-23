توبيخ الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير بسبب تصريحاته حول حادثة النافذة المكسورة

حذرت وكالة سلامة أمريكية الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير القابضة"، مايكل أوليري، من الإدلاء بتصريحات علنية بشأن حادثة كادت أن تكون كارثية على متن رحلة جوية حديثة من يونان إلى ألمانيا، حيث هددت نافذة انفصلت عن مكانها بسحب راكب كان يجلس بجوار الفتحة.

وقال المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، الذي يقود التحقيق في الحادثة، في رسالة نشرت اليوم الأربعاء إن التصريحات التي أدلى بها أوليري خلال مكالمة أرباح علنية في وقت سابق من هذا الأسبوع انتهكت القواعد الدولية التي تحكم التحقيقات في حوادث الطائرات لأنها قدمت رأيا وتحليلا للحادث، فضلا عن اقتراح مجالات اهتمام محتملة.

وتحديداً، اقترح أوليري، المعروف بصراحته المفرطة، أن الحادث نجم عن "أضرار ناجمة عن أجهزة غريبة"، بدلا من عمر الطائرة أو مشاكل الصيانة، وفقا للمجلس الوطني لسلامة النقل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هوميندي في الرسالة: "لم يتوصل المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أي تحديد من هذا القبيل، ولم يستبعد محققونا بعد عمر الطائرة أو مشاكل الصيانة كعوامل مساهمة في هذا الحدث".

ولم ترد شركة "رايان إير" على الفور على طلب للتعليق.

ويحظر على الأفراد أو المنظمات التي تشكل طرفا في تحقيق يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل التعليق علنا على التحقيق. ومن النادر أن يصدر المجلس الوطني لسلامة النقل توبيخا.