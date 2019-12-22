وزيرة التضامن: الرئيس السيسى وجه باستكمال التعليم لأى طالب غير قادر

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإستكمال التعليم لأي طالب غير قادر على التعليم.

وقالت القباج ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل إن الوزارة تعمل فى مبادرة حياة كريمة على ملف الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال لحمايتهم من الأنيميا والتقزم.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من القضايا تعمل عليها الوزارة وكانت غير واضحة للأهالى فى الريف وتهدد الأمن القومي مثل الزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والتعاطى والإدمان والأمية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تهتم بالأمهات الصغيرات وصحتهم في المحافظات والقري وتعمل على رعاية أطفالهم والاكتشافات المبكرة لأى مرض لديهم، بالاضافة إلى التوسع في انتشار الحضانات للأطفال.