إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل في الشرقية

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أُصيب 11 شخصًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بناحية مفارق الشرطة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 11 شخصًا مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد.

تبين أن إصابة المصابين ناتجة عن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بناحية مفارق الشرطة بمدينة الصالحية الجديدة، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.