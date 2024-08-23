 إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل في الشرقية - بوابة الشروق
الجمعة 23 أغسطس 2024 1:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 12:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 12:35 ص

أُصيب 11 شخصًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بناحية مفارق الشرطة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 11 شخصًا مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد.

تبين أن إصابة المصابين ناتجة عن حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بناحية مفارق الشرطة بمدينة الصالحية الجديدة، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك