وزيرة الصحة: ضخ 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك المحلي أسبوعيا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على ضخ 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا المحلي الصنع أسبوعيا في مراكز اللقاحات، لافتة إلى استيراد مواد خام تكفي لـ15 مليون جرعة من اللقاح، وجاري حاليا استيراد ما يكفي لـ15 مليون جرعة أخرى، على أن تتمكن مصر من إنتاج 80 مليون جرعة بحلول ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة اليوم مع السفير الألماني في مصر.

وأكدت الوزيرة أن مصر ستستقبل بداية من الغد ملايين الجرعات الأخرى من لقاح فيروس كورونا المستجد المستجد فايزر ومودرنا، وبذلك تكون مصر لديها جميع اللقاحات الموجودة والمعتمدة عالميا.