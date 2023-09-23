الجيش اللبناني ينقذ مهاجرين خلال تعرض زورقهم للغرق شمالي البلاد

أنقذ الجيش اللبناني، اليوم السبت، عددا من المهاجرين غير الشرعيين مقابل شاطئ مدينة شكا شمال البلاد، خلال تعرض زورقهم للغرق.

وقالت قيادة الجيش في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني تمكنت بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني، من إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعيا كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا.

وحذرت قيادة الجيش من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، مؤكدة أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.

وتتكرر محاولات العبور غير الشرعي عبر الشواطئ اللبنانية، لكن الجيش اللبناني يبذل جهودا حثيثة من أجل منع هذه الظاهرة، التي تسبب غالبا بكوارث إنسانية.

وشهد لبنان في أبريل من العام الماضي، مأساة بعدما غرق زورق يقل قرابة 80 مهاجرا غير شرعي من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية قبالة شواطئ طرابلس.