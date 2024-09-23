مارسيليا يحقق فوزا مثيرا على ليون ويتصدر الدوري الفرنسي

حقق مارسيليا فوزا مثيرا على مضيفه أولمبيك ليون 3/2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن موناكو وباريس سان جيرمان صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليون عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وعانى مارسيليا من ظروف عدة في المباراة، حيث تعرض لاعبه ليونارد باليردي للطرد في الدقيقة الخامسة، كما تعرض مدربه الإيطالي فرانشيسكو دي تشيربي للمصير ذاته مع نهاية الشوط الأول.

وتقدم ليون في الدقيقة 53 عن طريق دوبي كاليتا كار، قبل أن يدرك مارسيليا التعادل في الدقيقة 69 عن طريق بول ليرولا.

وفي الدقيقة 82 سجل أولسيس جارسيا الهدف الثاني لمارسيليا، لكن ليون نجح في التعادل عن طريق ريان بن شرقي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد دقيقتين عاد مارسيليا مجددا ليسجل هدف لفوز عن طريق جوناثان رووي.