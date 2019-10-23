تركيا تعلن وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة



أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، وقف عدوانها على شمال سوريا عقب انتهاء الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أوردته قناة "سكاي نيوز" بالعربية: "لا حاجة لاستئناف هجومنا ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا بعد انتهاء الهدنة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد "أنجز"، موضحة أنه في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة.

وجاء الإعلان التركي، بعد مباحثات طويلة شهدتها مدينة سوتشي الروسية أمس الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغا ، ووقع الطرفان على اتفاق من 10 بنود وصفه بوتين بالمصيري، ونص على تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية ــ التركية.

كما نص على بدء تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية بدءا من ظهر اليوم الأربعاء ، على الجانب السوري من الحدود، على أن تكون مهمتها الأساسية سحب القوات الكردية والأسلحة من المنطقة المحاذية للعمليات التركية، خلال فترة 150 ساعة، تبدأ بعدها موسكو وأنقرة في تسيير دوريات مشتركة للمحافظة على الوضع في المنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل بهذه التطورات ، علقت واشنطن على إعلان تركيا وقف عدوانها على شمال سوريا بالقول : إن الوضع هناك أفضل ، وقال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا : إن فرص إنهاء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد باتت أفضل بالمقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف أن وقف إطلاق النار بشكل دائم سيعتمد على التزام الطرفين بشروط الهدنة التي تم الاتفاق عليها قبل أيام ، وأشار إلى أن الجيش التركي كان قد وافق على وقف القتال بشكل دائم إذا انسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة الأسبوع الماضي.



