فيتنام تتهم نائب وزير الدفاع السابق في قضية تعدي على الأراضي

في خطوة غير مسبوقة، اتهمت السلطات الفيتنامية مسؤولا عسكريا بارزا بارتكاب انتهاكات خطيرة للقوانين وبالإدارة المتراخية واستغلال أراضي خاصة بوزارة الدفاع، حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، أن النيابة العسكرية المركزية نفذت في 22 أكتوبر قرارا بمقاضاة الأدميرال نجوين فان هين، نائب وزير الدفاع السابق ووضعه رهن الإقامة الجبرية، بتهمة عدم تحمل المسؤولية والتسبب في تداعيات خطيرة.

وتم تجريد هين، 65 عاما، وهو ليفتنانت جنرال بارز، من منصب نائب وزير الدفاع وقائد البحرية في البلاد عقب قرار لرئيس الوزراء نجوين شوان فوك الشهر الماضي.

وتم اتهام هين بسوء إدارة واستغلال الأراضي فيما يتعلق بعشر قطع أرض خاصة بوزارة الدفاع؛ وبانتهاك مبدأ الديمقراطية المركزية وأنظمة العمل للقوة البحرية؛ وبالقيادة المتراخية، وفقا للجنة التفتيش المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي.

وقالت اللجنة إن أخطائه الخطيرة أدت إلى خسائر كبيرة من الممتلكات بالنسبة للدولة والجيش، وأدت إلى تعرض عدد من المسؤولين المساعدين له للمحاكمة، فيما أثرت سلبا على مكانة الحزب والجيش وسمعته شخصيا.

واعترف هين، الذي تقاعد في عام 2016، بالانتهاكات وأوجه القصور الشخصية أثناء تأدية واجبات عمله السابقة.

وشهدت فيتنام حملة إجراءات صارمة ضد الفساد خلال العام الماضي تحت قيادة الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج.

وتم اتهام عدد من كبار المسؤولين في وزارات أخرى وحبسهم، ومن بينهم وزيرا إعلام سابقان يواجهان عقوبة الإعدام بسبب تهم الرشوة.



