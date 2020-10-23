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هنأ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي زملاءه بالفوز على الوداد البيضاوي 3-1 والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

صرح الشناوي عبر قناة بي إن سبورتس "اللاعبون رجال على مدار مباراة 180 دقيقة، ركزنا جيدا وحفظنا الوداد وتدربنا على نقاط القوة والضعف، وصعدنا ونستعد للنهائي".

وأضاف الحارس الدولي "حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، بعدما سجلنا الهدف الأول في القاهرة، كسلنا نسبيا، وضمنا الصعود بشكل كبير جدا وسجلنا الثاني، ولكن على مدار سير المباراة سيطرنا جيدا على أجواء اللقاء".

وتابع "الوداد لعب مباراة مفتوحة، كنا رجالا، سنفرح اليوم ونركز غدا في التدريبات والفترة القادمة استعدادا للنهائي، لإسعاد الجماهير".

وكشف "المدير الفني موسيماني قال لنا بين الشوطين بضرورة الاستحواذ والضغط وإحراز أهداف أخرى، وبالفعل حالفنا التوفيق في التأهل، فهو يميل للعب الجمالي، ونحن نبني اللعب من الخلف".

وأتم تصريحاته "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، والتأهل هدية للإدارة واللاعبين والجهاز الفني على العمل الجاد طوال الفترة الماضية".