ترودو يستثمر 163 مليون دولار في تطوير لقاحات كندية ضد كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الكندي اليوم الجمعة، عن استثمار بقيمة 4ر214 مليون دولار كندي (163 مليون دولار) لتطوير بحوث كندية على لقاحات ضد مرض كوفيد-19.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ستحصل شركة ميديكاجو التي تتخذ من مدينة كيبيك مقرا لها، على 173 مليون دولار كندي للإنفاق على التجارب السريرية، ومنشأة لإنتاج لقاحات وأجسام مضادة.

وستتلقى شركة بريسشن نانوسيستمز انكوربوريتيد ومقرها فانكوفر على 2ر18 مليون دولار كندي لتطوير لقاحات وتجارب سريرية.

وسيتم توجيه 2ر23 مليون دولار كندي أخرى من التمويل إلى المجلس القومي الكندي للبحوث لتعزيز التجارب السريرية لستة لقاحات آخرى مرشحة.