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لبنان: تسجيل 1534 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

كورونا - ارشيفية
كورونا - ارشيفية
( د ب أ )
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 11:36 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 11:36 م
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة، تسجيل  1534 إصابة جديدة  ليصل العدد الإجمالي إلى 68479.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 559.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 242 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 32412 .

والاثنين الماضي، اتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الأحد الماضي قرارا قضى بفرض تدابير عزل على 79 قرية وبلدة، لمدة أسبوع.

ويهدف قرار إقفال عدد من البلدات للأسبوع الثالث على التوالي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الفترة الماضية.

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