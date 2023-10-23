الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا رفيع المستوى حول الأمن الغذائي

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال مؤتمر رفيع المستوى بعنوان "الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي"، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة والاتحاد من أجل المتوسط وبدعم وكالة التعاون الألماني.

وافتتح أعمال المؤتمر كل من السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بمصر.

وشاركت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد كمتحدث رئيسي بجلسة نقاشية تحت عنوان كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات، عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي وضع صناعة الغذاء في المنطقة، وكيفية تعزيز مرونة صناعة الأغذية، و كذلك كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية.