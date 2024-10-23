محافظ البحيرة تتفقد الوحدة الصحية ببسنتواي في جولة مفاجئة بأبو حمص

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة في الوحدة الصحية ببسنتواي التابعة لمركز أبو حمص، ضمن إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المنشآت الصحية بالمحافظة.

أثناء جولتها، تابعت المحافظ الانضباط الإداري في الوحدة الصحية، وتفقدت عددًا من العيادات والأقسام المختلفة، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. كما التقت بعدد من المرضى والمترددين على الوحدة، مستمعة إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

وفي إطار جهود تحسين الأداء، قررت الدكتورة جاكلين عازر إحالة عدد من العاملين بالوحدة للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل، مشددة على ضرورة تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان تلبية احتياجات المرضى بشكل فوري وفعّال.

كما وجهت عازر مديرية الصحة بتشكيل لجنة لمتابعة الوحدة الصحية ومراجعة الملاحظات المتعلقة بها، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية، مع تكثيف الجولات الميدانية لتقييم أداء المنشآت الصحية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.