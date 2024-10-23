هاني شاكر يخطف قلوب جمهور الموسيقى العربية بأغاني الزمن الجميل

خطف الفنان هاني شاكر قلوب الحضور بصوته العذب، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، في حفله على مسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث أطرب جمهوره بأروع أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني، بالإضافة إلى أغاني الموسيقى العربية التي ارتبطت بالوجدان وبمشاعر الزمن الجميل.

وفاجأ أمير الغناء العربي جمهوره بعدة أغاني جديدة، منها: "احلف بسماها"، "الشهيد"، "الهوية عربي"، "بحبك يا لبنان"، "حنعيش"، "حمل الليالي"، "بحبك أنا"، "ياريتني"، "أديتك ورود"، "سألتك"، "كل ليلة"، "ما تهدديش"، "خايف مرة"، "حبك نار"، "لسه بتسألي"، و"على الضحكاية"، إضافةً إلى دويتو "مش حب وبس" مع الفنانة إيمان عبد الغني.

كما قدمت الفنانتان إيمان عبد الغني وحنين الشاطر فاصلاً غنائيًا ساحرًا، تخلله باقة من أغاني الموسيقى العربية، منها: "قديش كان في ناس"، "أهواك"، "معلش النوبة دي"، "لا مش أنا اللي أبكي"، "سامحتك كتير"، "ضحيت كتير"، "حكايتي مع الزمان"، "مش مسامحة"، "سيدي وصالك"، "فكروني"، "ويا أهل الهوى"، "هو الحب لعبة"، "كان يا ما كان"، "قال جاني بعد يومين"، "في نور محياك"، "بتخاصمني حبة"، و"أعظم إنجازاتي"، و"روح".

وفي مسرح معهد الموسيقى العربية، عاش الجمهور ليلة من سحر الغناء العربي، حيث تألقت فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، مقدمةً فاصلاً غنيًا بمختارات تراثية متنوعة، منها: "موسيقى بلد المحبوب"، "يا حبيبي قولي أخرة جرحي إيه"، "عند بيت الحلو"، "مالي"، "حمال الأسية"، "قولولي أعمل إيه"، "أبو سمرة السكره"، و"دليلي احتار"، بأداء الفنانين محمد شوقي، ريم حمدي، محي صلاح، وحنان الخولي.



وفي الفاصل الثاني، جاء دور الفنان الكبير أحمد إبراهيم ليحمل الجمهور إلى عالم من الذكريات التي لا تُنسى، بأداء مختارات من أغاني الزمن الجميل، منها: "ميدلي سيد درويش"، "جبار"، "راضي"، "ميدلي محمد عبد المطلب"، "ما تبصيش في الساعة"، و"وهابيات"، بالإضافة إلى أغنياته الخاصة، منها: "اتقدم"، و"شايلك في قلبي"، التي لامست أرواح الحاضرين وأعادتهم إلى الزمن الجميل.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، أبدع الفنان محمد محسن في تقديم فقرات غنائية مميزة برفقة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر. وبصوته العذب وأدائه المفعم بالإحساس، قدم باقة متنوعة من روائع التراث والموسيقى العربية، بالإضافة إلى العديد من أغنياته التي نجح خلالها في خلق حالة من الانسجام بينه وبين الجمهور الذي استمتع بكل لحظة من الحفل.

وسَبقَ هذا الإبداع فاصل غنائي رائع قدمته الفنانة الشابة كنزي والفنان محمد حسن بأعمال: "القلب معاك"، "حارة السقايين"، "الشوق والحب"، "أهواك"، "الناس المغرمين"، و"قارئة الفنجان".

وعلى مسرح الساحة الخارجية، قدم مركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، فقرات فنية مميزة للمواهب الشابة التي نجحت في لفت أنظار الحضور، وعبرت عن المستقبل المشرق للفن المصري.