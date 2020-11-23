القاهرة تستعد لنقل سوق التونسى بالخليفة إلى الحضارى الجديد في البساتين

بدأت الأجهزة المعنية بالمنطقة الجنوبية في محافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، اليوم الاثنين، إزالة الباكيات والعشش بسوق التونسى القديم وتسكين الباعة على الفور بالسوق الجديد بالبساتين.

وأكدت جيهان، في تصريحات صحفية، أنه تم بالفعل إزالة باكيات بيع السيراميك وما شابه بالسوق القديم بشكل أمن وبالتعاون والتفاهم مع البائعين وبحضور رؤساء أحياء الخليفة والمعادى والبساتين ومصر القديمة، علاوة على تواجد عدد كبير من القيادات الشرطية والتنفيذية ومجموعة عمل كبيرة من المنطقة الجنوبية والأحياء المعنية.

وأوضحت أن تطوير سوق التونسى يأتى ضمن خطة قومية لنقلة حضارية، مضيفة أنه سوف يتم نقل الباعة لسوق التونسي الجديد فور الإزالة.

وذكرت أن إزالة السوق تتم بهدف تطوير المنطقة من ناحية، بعد تكرار حوادث الحرائق بداخلها وشدة خطورتها على حياة السكان من ناحية أخرى، وذلك بعد رفض التجار الذهاب إلى سوق 15 مايو بحلوان.

يذكر أن هذا السوق يباع به أشياء ومستلزمات كثيرة وكما يقال بلغة الباعة هناك من «الإبرة إلى الصاروخ»، ويقع على مساحة شاسعة، حيث تتوسطها 3 شوارع رئيسية يمتد طولها لحوالى 2000 متر، وعرض مماثل تبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية قاتمة تنذر باحتمال وقوع كارثة فى أى وقت، فى حال نشوب حريق بالمنطقة، نظراً لتلاصق العشش والمواد شديدة الاشتعال بالمنطقة.