سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد أحمد حسن مكي، المدرب العام السابق لنادي سموحة، أنه لم يكن يشعر بالارتياح خلال وجوده داخل النادي.

وقال مكي عبر قناة صدى البلد: "لم أكن أشعر بالارتياح خلال وجودي في سموحة، هناك نوعا من التهميش حدث معي".

وتابع: "أنهيت الاتفاق على كل التفاصيل مع نادي أحد السعودي".

وأشار: "هناك مهاجمين جيدين بالدوري المصري، حسام حسن ومروان حمدي وأحمد أمين أوفا من المهاجمين المميزين في الكرة المصرية".

أما عن رأيه في موديست: "إمكانياته لا تسمح له أن يكون مهاجم النادي الأهلي".

وأتم: "الزمالك يحتاج 5 صفقات على الأقل في يناير إذا نجح في فك القيد".