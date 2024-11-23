حسين فهمي: شاهدت فيلم العار بعد عرضه بسنوات

قال الفنان حسين فهمي، إنه شاهد فيلم العار، بعد سنوات طويلة من عرضه بالسينما والتلفزيون، موضحًا أن تلك الفترة كانت تشهد إنتاج أفلام سينمائية جيدة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، على قناة «صدى البلد»، أن مشاهدته للأفلام تكون مختلفة عن الجمهور، حيث أنه لا يستمتع برؤية الفيلم مثلهم؛ نظرًا لأنه يتابع كل شيء خاص بكدرات العمل ويتساءل عن سبب تصميم الديكور على هذا الشكل، بالإضافة إلى تناسق الألوان والأشكال والملابس والأداء والسيناريو.

ولفت إلى أنه يركز أكثر في التفاصيل، ويندمج مع الأحداث وإذا كان الفيلم حزينًا فتنهمر عيونه بالبكاء مثل الجمهور.

نونوه بأنه لا يشاهد أعماله السينمائية وقت عرضها، ولكن يشاهده بعد فترة من الزمن، قائلاً: «بتفرج على أفلام بعد عرضها بفترة يكون فاتت سنين؛ لإني لما بتفرج بعدها بعترض على حاجات كتيرة جدًا، مثلاً ليه عملت المشهد كده، كان المفروض يتعمل كده، فبنتظر فترة لما يبعد عني الفيلم وأكون عملت أفلام تانية، وأبدأ اتفرج عليه، وأقول مش بطال».

وكشف فهمي أنه شاهد فيلم العار بعد فترة كبيرة من عرضه بالسينما والتليفزيون، قائلاً: «اتفرجت على العار من قريب، شوفت الفيلم كله وعجبني جدًا كفيلم بعد سنين، وكنت فاكر منه مقاطع شوفتها أثناء التصوير والمونتاج، والفترة الزمنية لما بتطول بيبقى الانطباع الجديد مختلف عن وقتها، وحسيت إننا كنا بنعمل سينما حلوة».

وأشاد فهمي، بوقت إنتاج فيلم «العار»، قائلاً: «كان الفيلم مخدوم بشكل جيد، من سيناريو وإخراج وتصوير، وفي مشاهد بالفيلم استغرقت يومًا كاملًا في تصويرها».