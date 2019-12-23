موريتانيا والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تبحثان التعاون الثنائي



بحث وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الداه ولد سيدي أعمر طالب مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تعزيز علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، خاصة فيما يتعلق بدعم وترقية التعليم الأصلي في البلاد.

وتوجد في موريتانيا العديد من المدارس الخاصة بعلوم القرآن واللغة العربية يطلق عليها "المحاظر"، وتلقى توجيهًا ودعمًا من الحكومة وتلعب دورًا هامًا في مواجه خطاب التطرف والإرهاب المنتشر في الغرب الأفريقي.