وزيرة الصحة: حالة عبلة الكحلاوي كانت سيئة للغاية صباح اليوم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيادة معدلات الوفيات جراء فيروس كورونا ترجع إلى بعض الحالات التي تعتمد على الطبيب الخاص في تلقي العلاج، منوهة إلى أن هذه الحالات تلجأ إلى المستشفى بعد الإصابة بمضاعفات المرض.



ونعت زايد، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، الداعية عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء اليوم إثر الإصابة بكورونا، موضحة أن الراحلة لجأت إلى المستشفى في حالة متأخرة.



وذكرت أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تفقد حالة «الكحلاوي» صباح اليوم، وأفاد بأنها كانت سيئة للغاية، مناشدة المواطنين ممن فوق سن الـ50 عامًا ويعانون من مرض مزمن التوجه إلى المستشفى.



وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة قليلة من تلك الفئات تتعرض لتدهور في الحالة، عقب الإصابة بـ«كوفيد - 19»، محذرة من أن التدهور ليس من السهل العودة فيه.



وتوفيت مساء اليوم الأحد، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، عن عمر يناهز 72 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا.