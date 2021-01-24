قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك خطة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، تتمثل في تلقيح الأطقم الطبية خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل، يليهم أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن التأخير في بدء عملية التطعيم كان لضمان كميات تكفي جميع المواطنين، موضحًا أن تم التعاقد مع جميع لقاحات كورونا باختلاف تكنولوجيا تصنيعها.

وذكر أن هناك لقاحات لازالت تحت التجارب يتلقاها الإنسان على جرعة واحدة والإعلان عنه خلال أيام، مؤكدًا أنه يتم متابعتها عن كثب للتعاقد عليها فور الانتهاء من التجارب الإكلينيكية عليها.

وعن انخفاض أعداد مصابي كورونا، أوضح أن الأعداد المعلنة خاصة بالحالات المتوسطة والشديدة والتي تمثل ما يتراوح من 10 إلى 15%، مضيفًا أن اللقاح الحالي الأهم والسبب وراء انخفاض الحالات هو الالتزام بالإجرارات الاحترازية.

وأكد أن اختيار اللقاحات للتعاقد عليها يتم من خلال معيار تكنولوجيا التصنيع بغض النظر عن الدولة المصنعة، منوهًا أن الهدف الأساسي للدولة هو صحة المصريين وأمانهم.

