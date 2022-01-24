نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي تامر أمين والفنانة إلهام شاهين، وذلك خلال التعليق على فيلم «أصحاب ولا أعز»، لتقول «شاهين» إن الدور الذي قدمته الفنانة منى زكي بالفيلم أجمل وأنضج دور قدمته على مدار حياتها.

وأضافت شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن أداء منى زكي رائع وأوصلت كل المعاني بمنتهى الاحترام، مؤكدة أنها لم تشاهد لحظة من الممكن أن تخدش حياء المشاهد.

ورفضت رأي «أمين» الخاص بعدم قبوله لشخصية الفنان إياد نصار بالفيلم، قائلة: «مينفعش تعمم إن الرجل المصري واللبناني يتبنون موقفا معينًا، هناك مؤيد وآخر معارض للأمر، ورأينا في السابق رجل مصري صور أخته عارية حتى تتنازل عن الميراث»؛ ليعقب الإعلامي بأن الواقعة «شذوذ عن القاعدة».

وتوجه الإعلامي بسؤال إلى الفنانة: «الفيلم ليس مجرد دور معروض على الفنان وإنما مضمون ورسالة، ألا تشعرين في رسالته بأنها أفكار يبدو أن المنصة العالمية ترغب في إلصاقها بالمجتمعات العربية وألا يقلقك الأمر».

وأجابت «شاهين» بأن النماذج الموجودة في الفيلم موجودة على أرض الواقع، وتعجبت من عدم إثارة الجدل حول فيلم «نهر الحب» الذي قدمته الفنانة فاتن حمامة، مشيرة إلى أن «الفن لا يقيم أبدا من منطق أخلاقي».

وذكرت أن «أمين» يفكر بمنطق أخلاقي خاطئ، وذلك عندما قال بأن هذا الدور لم يكن من المفترض أن تقدمه منى زكي، ليرد الإعلامي: «أنتِ تعديتي حرية الإبداع ورفضتي رأيي رغم أني لم أشتم أو أتجاوز في حق أحد».

وشددت الفنانة على أنها ترفض تقييم الدور من منظور أخلاقي، ليختتم الإعلامي: «منى ممثلة عظيمة لكن الفيلم أقل من مستوى منى هذا رأيي وأنا حر فيه، ويجب أن أحترم رأيك ونحترم المختلفين، أنتِ من تقولين يجب احترام الاختلاف».

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا بشأن الجدل الدائر حول فيلم «أصحاب ولا أعز»، مؤكدة متابعتها بكل دقة كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها).

وأهابت النقابة بالجميع عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.