تأهل المنتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد تعادله مع نظيره التنزاني مساء اليوم الأربعاء.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، التي أقيمت على ملعب كورهوجو مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وسيطر المنتخب الكونغولي على مجريات اللعب في معظم فترات اللقاء، ولكن تألق الحارس التنزاني أيشي مانولا حرمهم من تسجيل هدف الانتصار.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الكونغولي رصيده للنقطة الثالثة في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، ليضرب موعدًا مع المنتخب المصري في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا، فيما ودعت تنزانيا منافسات البطولة بعد احتلالها المركز الأخير بمجموعتها برصيد نقطتين.

يُذكر أن منتخبي مصر والكونغو تأهلا لدور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا 2023 بدون تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، بعد تعادلهما في الثلاث مباريات.