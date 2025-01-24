الخارجية البريطانية: يجب تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود

أكد ممثل وزير الخارجية والتنمية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مارك برايسون-ريتشاردسون أهمية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي قيود أو عقبات.

وشدد برايسون-ريتشاردسون، في فيديو مصور من مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في عمان، تم نشره على حساب وزارة الخارجية البريطانية في منصة (إكس)، اليوم الجمعة، على ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة عبر ممر الأردن بشكل واسع، في وقت تعاني فيه غزة من ظروف إنسانية صعبة جراء الأزمة المستمرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار إلى أن المساعدات التي يتم تقديمها عبر شركاء مثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف جاهزة لدعم المتضررين.