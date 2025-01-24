ريال مدريد مُهتم بالتعاقد مع مدافع ليفربول

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يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في جلب صفقة دفاعية جديدة، تعزز قدرات الفريق في ظل الحاجة الماسة لتدعيمات دفاعية.

وافتقد الريال خدمات عدة لاعبين في الخط الخلفي خلال الفترة الماضية أبرزهم البرازيلي ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا بسبب الإصابة.

وأشار موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي إلى رغبة الريال في التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول خلال الفترة المُقبلة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد جدل حالياً بشأن مستقبل كوناتي مع الليفر، فإن الريال يرغب في إضافة قوية لصفوفه بالتعاقد مع الفرنسي الدولي.

يذكر أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اضطر للاستعانة ببعض اللاعبين في غير مراكزهم لتعويض الغيابات العديدة في الدفاع.