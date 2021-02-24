بولندا: فرض قيود جديدة شمال البلاد بسبب زيادة إصابات كورونا

أعلن وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي أن بلاده ستعيد فرض قيود في منطقة بشمال شرق بولندا، حيث تم الإبلاغ عن عدد كبير نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

وقال نيدزيلسكي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء، "قررنا أن نتراجع خطوة صغيرة إلى الوراء، فاعتبارا من السبت المقبل ستغلق مراكز التسوق والفنادق والمدارس في منطقة فارمينسكو-مازورسكي".

يذكر أن بولندا خففت بعض القيود المفروضة بسبب كورونا وفتحت منحدرات التزلج ودور السينما والفنادق والمسارح بسعة تصل إلى 50%، فيما حذرت السلطات من أن هذه الإجراءات قد يتعين التراجع عنها اعتمادا على حالة انتشار الوباء.