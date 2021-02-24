جنوب أفريقيا تسجل أكبر عجز في حصيلة الضرائب في تاريخها

أعلن وزير مالية جنوب أفريقيا تيتو مبويني في كلمة له عن ميزانية العام الحالي اليوم الأربعاء إن جنوب أفريقيا سجلت أكبر "عجز في حصيلة الضرائب" على الإطلاق حيث بلغت 213 مليار راند (5ر14 مليار دولار).



وأضاف الوزير أن جنوب أفريقيا ستضطر إلى اقتراض أكثر من 500 مليار راند (34 مليار دولار) سنويا على المدى المتوسط، محذرا من أن "ماليتنا العامة منهكة بدرجة خطيرة".



يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة بجنوب أفريقيا إلى مستوى قياسي قدره 5ر32% أي ما يعادل 2ر7 مليون عاطل خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ 2008.



في الوقت نفسه، من المتوقع نمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي بعد انكماشه بمعدل 2ر7% خلال العام الماضي.



وتأمل جنوب أفريقيا، التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في القارة بعد نيجيريا، في تعزيز اقتصادها بفرض رسوم إضافية على الوقود وزيادة الضرائب على الكحوليات والسجائر إلى جانب زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بحسب مبويني.



ورصد مبويني أكثر من 10 مليارات راند (683 مليون دولار) لشراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا في جنوب أفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل.



كما زادت جنوب أفريقيا احتياطي الطوارئ من 5 مليارات راند (342 مليون دولار) إلى 12 مليار راند (820 مليون دولار) في ميزانية العام الحالي لمواجهة أي طوارئ، بحسب وزير المالية.