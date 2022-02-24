وزير القوى العاملة يسلم 3526 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بـ4 شركات للمقاولات

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة 3526 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات في ٤ شركات.



وأشار سعفان، إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة".



وأوضح سعفان، أن الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة والرشيدة تطلق دائماً المبادرات التي ترعى المواطنين بشكل عام والعمالة بشكل خاص، ومنها العمالة غير المنتظمة الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر بين كل الفئات.



وقال إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.



وأوضح "سعفان"، أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم أوجه الرعاية لهم، منوها بأنه منذ عام 2016 بدأت جهود الدولة الحثيثة لرعاية تلك الفئة وحمايتها من قبل وزارة القوى العاملة والجهات المعنية فى شكل جديد، من حيث التأمين على تلك الفئة اجتماعيا وصحيا، وتعميم ذلك على كل شركات القطاع الخاص، وبالفعل بدأت إحدى شركات المقاولات في الاستجابة لتلك المبادرة وقامت بالتأمين على العمالة المسجلة لديها، لتوفير مزيد من الأمان والحماية لتلك الفئة.



ووجه وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالقاهرة بالبدء في العمل مع الشركات الموجودة في الاحتفالية، لبدء التأمين على العمالة غير المنتظمة فيها، بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية قبل دخول مارس المقبل, مع مراعاة المسجلين فى مبادرات الجهات الأخرى ومنها تكافل وكرامة، والتنسيق فيما بينها للتمتع بالتأمين الشامل والرعاية المتكاملة للعمالة في كل القطاعات خلال فترة وجيزة.