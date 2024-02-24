سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" بقرية التوفيقية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بقرية التوفيقية بمركز إيتاي البارود ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين انقلاب "ميكروباص" في ترعة بالطريق الزراعي.

وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، والجثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.