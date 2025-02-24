تقرير إسرائيلي: واشنطن مصممة على المضي بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة

ذكرت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية لا تزال مصممة على المضي قدمًا في المرحلة الثانية من صفقة التبادل، لكن المستوى السياسي في إسرائيل لا يزال يتحدث بصوتين.

وأضافت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد باستئناف القتال ويثير أزمة مع حماس، ومن جهة أخرى يلمّح إلى أن الأزمة قابلة للحل عبر المفاوضات، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي من المتوقع أن يزور هذا الأسبوع، إن واشنطن تدرس أفكارًا حول مستقبل حماس، لكنه أوضح أنها ترى أن حماس لن تكون جزءًا من الحكم في غزة.

وكان ويتكوف قد عرض، أمس الأحد، الخطوط العريضة المتوقعة من وجهة نظر بلاده لمواصلة تحرير الأسرى الإسرائيليين.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال ويتكوف إن الإدارة الأمريكية مصممة على المضي قدمًا في المرحلة الثانية من الصفقة، لتحرير جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وإبعاد حماس عن السيطرة على قطاع غزة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تدرس أفكاراً مختلفة بشأن مستقبل حماس، في محاولة لجسر الخلاف الأساسي بينها وبين إسرائيل حول مستقبل غزة وهو الخلاف الذي يعوق إنهاء القتال.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ويتكوف: "نتوقع إحراز تقدم في المرحلة الثانية، ويجب تمديد المرحلة الأولى".

وأكد أنه يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يريد رؤية الرهائن محررين، لكنه يريد أيضًا حماية إسرائيل. لديه خط أحمر وهو ان حماس لا يمكن أن تكون جزءًا من الحكم في غزة". ومع ذلك، شدد ويتكوف على أنه "في هذه المرحلة، لا يمكن أن تكون حماس جزءًا من الإدارة في غزة".