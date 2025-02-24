أدت الثلوج والطقس العاصف والصقيع اليوم الاثنين، إلى إغلاق مدارس ومعاهد وقطع طرق وعزل بعض القرى في لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، "ما زالت العاصفة مسيطرة حيث بلغت ذروتها صباحا ولامست الثلوج السواحل وقطعت الطرق بدءا من ارتفاع 500 متر وعزلت بعض القرى، مع تدن حاد لدرجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وتعمل جرافات التابعة لوزارة الأشغال على فتح الطرق ومساعدة السيارات العالقة.

وتساقطت الثلوج بكثافة في البترون ولامست البلدات الساحلية على ارتفاع 200 متر، وتراكمت على الطرق من دون أن تقفلها بحيث بقيت كل الطرق الرئيسية سالكة باستثناء طريقي تنورين الفوقا - اللقلوق حيث بلغت سماكة الثلوج 30 سم وتنورين الفوقا باتجاه محمية أرز تنورين وصولا إلى حدث الجبة حيث تجاوزت الـ35 سم.

وعملت جرافات وزارة الأشغال العامة على جرف الثلوج في المنطقة الجردية من تنورين والبلدات الواقعة على الارتفاع نفسه، نزولا باتحاه الوسط البتروني، وعملت آليات الوزارة على رش الملح على الطرق التي غطاها الجليد، فيما أقفلت المؤسسات التربوية أبوابها في الجرد والوسط والساحل.

وتساقطت الثلوج فجر اليوم على ارتفاع 800 متر في جزين، نتيجة تدن قاس لدرجات الحرارة، ما أدى إلى تكوّن طبقات جليدية على الطرق الجبلية كافة والتي تعتبر سالكة فقط للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية.

وفي الشوف، أدى الطقس العاصف والمثلج إلى قطع الطرق بدءا من ارتفاع 700 متر، ما تسبب بشل حركة المرور وتوقف عمل العديد من المؤسسات ولا سيما المدارس، كما وصل تدني درجات الحرارة الى مستويات قياسية.

كذلك غطت الثلوج الهرمل وأقفلت طرقا داخلية، والطرق التي تربط الهرمل بمحافظة الشمال وعكاز (الهرمل الضنية-الهرمل القبيات-الهرمل مرجحين مشمش).

وأشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات جرد القيطع إلى أن عناصر من الجيش نفذت 17 مهمة إخلاء شملت 130 شخصا، بإدارة وإشراف الصليب الأحمر اللبناني، واختُتمت العمليات بنقل حالة ولادة من بلدة فنيدق إلى مستشفى الحبتور، فيما تواصل غرفة العمليات متابعة الأوضاع الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستجابة الفعالة لأي طارئ.

وغطت الثلوج شوارع مدينة صيدا بعد تساقطها فجرا وسط كتل هوائية شديدة البرودة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ما دفع معظم مدارس المدينة إلى إقفال أبوابها، فيما شلّت موجة الصقيع في ميناء صيدا حركة الصيادين.

كما لامست الثلوج بلدة صريفا على ارتفاع 300 متر، وتساقطت على قرى وبلدات مجدل سلم والصوانة وتبنين وغيرها في قضاء بنت جبيل بدءا من 500 متر.

كذلك تساقطت الثلوج في منطقة إقليم التفاح وبعض بلدات منطقة النبطية، وأقفلت طريق جباع -عين بوسوار -جرجوع وطريق عرمتى -الريحان في منطقة إقليم التفاح، بسبب تكوّن طبقة من الجليد عليها، فيما عملت فرق من فوج الدفاع المدني في اتحاد بلديات إقليم التفاح على فتح الطرق وتلبية نداءات المواطنين بتوجيهات من رئيس الاتحاد بلال شحادي، كما تسببت موجة الصقيع القاسية بإقفال الجامعات والمدارس.

وأفاد رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين بأن فرق الإنقاذ في الاتحاد، تعمل منذ الصباح الباكر بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على فتح الطرق ومساعدة السيارات العالقة.

الثلوج التي تساقطت بكثافة، غطّت معظم مناطق الضنية جردا ووسطا وساحلا، وسط تدن لافت في درجات الحرارة، ما تسبب بتشكل الجليد الذي أدى إلى قطع طرق رئيسية وفرعية على ارتفاع 800 متر، وقد عزل جرد الضنية بالكامل، وسط جهود تبذلها ورش وزارة الأشغال والبلديات واتحاد بلديات الضنية والدفاع المدني لإعادة فتحها، وخصوصا الطريق المؤدية الى مستشفى سير الضنية الحكومي.

وأدى الطقس العاصف والصقيع إلى إغلاق المدارس والمعاهد، فيما كان لافت أن الثلوج غطت للمرة الأولى منذ أعوام جبل تربل على ارتفاع 700 متر، في حين لامست السواحل بأكملها في المنية وجوارها للمرة الاولى منذ أعوام.

وأفادت غرفة التحكم المروري، في وقت سابق، بأن سبعة طرق جبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني اللبناني توقعت استمرار تأثير المنخفض الجوي القطبي المنشأ "آدم" بطقس متقلب وشديد البرودة حتى غد الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

وحذرت مصلحة الأرصاد من تكوّن الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، مع بقاء إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 400 متر بخاصة شمال البلاد.