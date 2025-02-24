علي فرج بطلا لكوتيدي تكساس المفتوحة للإسكواش

تُوج علي فرج، البطل المصري ببطولة كوتيدي تكساس المفتوحة 2025، بعد الفوز على مواطنه مصطفى عسل في الدورى النهائي.

وتغلب علي فرج على مصطفى في الدور النهائي لبطولة كوتيدي تكساس بنتيجة 3-0 في الأشواط، حيث تقدم الأول في الشوط الأول بنتيجة 11-9، ثم في الثاني بنتيجة 4-11، قبل أن ينسحب عسل في الشوط الثالث للإصابة.

وقال علي فرج في تصريحات بعد الفوز بالبطولة: "أنا أحب هذه البطولة، خاصة هذا الموسم.. الجميع يرحب بنا، لقد جعلونا نشعر بالراحة الشديدة، وهذا ينعكس على الملعب أعتقد أنني لعبت أفضل مباراة اسكواش اليوم".

وسبق لعلي فرج التتويج بتلك البطولة في 2022 و2024، فيما لم يشارك في نسخة 2023، كما تُعد هي رابع بطولاته هذا الموسم من أصل 8 خاضهم.

وتصنف بطولة كوتيدي تكساس المفتوحة للإسكواش من البطولات الذهبية الكبرى ضمن فئة "A"، ويشارك في البطولة نخبة من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف أنحاء العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 220 ألف دولار أمريكي، يتم تقسيمها بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات، وتقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس.