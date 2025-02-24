 نتنياهو: مستعدون لاستئناف القتال المكثف في غزة في أي لحظة - بوابة الشروق
الإثنين 24 فبراير 2025 8:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو: مستعدون لاستئناف القتال المكثف في غزة في أي لحظة

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 فبراير 2025 - 7:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2025 - 7:43 ص

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مجددا عزمه على تفكيك سلطة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في خطاب له أمام دفعة من خريجي الجيش إن إسرائيل "مستعدة للعودة إلى القتال المكثف في أي لحظة"، وفقا لتقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "جميع رهائننا، دون استثناء، سيعودون إلى وطنهم".

وقال أيضا: "لن تحكم حماس غزة. سيجري نزع سلاح من غزة، وسيجري تفكيك قوتها القتالية".

وأشار إلى أن النصر يمكن تحقيقه "من خلال المفاوضات" أو "بطرق أخرى".

وتنص اتفاقية وقف إطلاق النار متعددة المراحل التي بدأت في 19 يناير على أن يتم إطلاق سراح 33 رهينة بشكل تدريجي مقابل 1904 من الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.

ومن المفترض أن تؤدي المرحلة الثانية من الاتفاق إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وإطلاق سراح باقي الرهائن، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن تنفيذها.

وتسعى حماس إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل، بينما تصر إسرائيل على هدفها الحربي في تدمير حماس بالكامل. ولا يزال أكثر من 60 رهينة محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن نصفهم تقريبا قد وافتهم المنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك