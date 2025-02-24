وزير الخارجية الروسي: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا عندما تسفر المفاوضات عن نتائج

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا لن توقف الأعمال القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة، إلا عندما تسفر المفاوضات لحل النزاع الأوكراني عن نتيجة قوية ودائمة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف لافروف، عقب المفاوضات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «قال الرئيس بوضوح إننا مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا، ومع أوروبا، ومع أي ممثلين، يرغبون بروح من حسن النية في المساعدة على تحقيق السلام. ولكننا لن نوقف الأعمال العدائية إلا عندما تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة ثابتة ومستدامة تناسب روسيا».

وأشار إلى أن مباحثاته مع نيره التركي درست بالتفصيل عددًا من المواضيع الدولية والإقليمية، بما في ذلك العمليات التي تجري حاليا حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف: «نحن لا نغير موقفنا ونلاحظ فقط بارتياح أن هناك المزيد من الواقعية في موقف العديد من الدول، التي تدرك أنه سيكون من المستحيل الاتفاق على أي شيء دون اتفاق مستدام طويل الأمد من شأنه أن يقضي على الأسباب الجذرية لهذا الوضع».

واعتبر أنه «من الصعب أيضًا فهم موقف الدول الأوروبية، لأن موقفها غير مستقر تمامًا ويتغير اعتمادًا على من لديه أي أفكار».

وشدد الوزير على أنه في سياق التسوية الأوكرانية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار «الحقائق على الأرض»، وآراء سكان مناطق القرم ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيه، الذين اختاروا أن يكونوا مع روسيا.

وقال لافروف: «احترام كل هذه الحقائق، بالطبع، إلزامي. صحيح أن عدم انضمام أوكرانيا بشكل قاطع إلى الناتو أمر إلزامي أيضًا. ويجب أن يكون هناك اتفاق واضح وملموس حول هذا الأمر».

وأشار إلى أن موسكو ذكرت مراراً وتكراراً أن مسودة اتفاقيات إسطنبول لعام 2022 يمكن أن تصبح الأساس للتسوية الأوكرانية.