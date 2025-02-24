جوارديولا: هالاند يقترب من العودة للمباريات مع مانشستر سيتي

تحوم شكوك حول مشاركة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المباراة التي سيخوضها فريقه خارج ملعبه أمام توتنهام الأربعاء المقبل بعد غياب اللاعب عن الخسارة أمام ليفربول، مساء الأحد.

وفشل المهاجم النرويجي في استعادة لياقته البدنية لمواجهة ليفربول في ملعب الاتحاد، بعد تعرضه لإصابة في الركبة في الفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع الماضي.

ولم يشعر هالاند، 24 عاما، بالراحة التامة رغم أن الفحوصات الطبية لم تظهر معاناته من أي مشكلة كبيرة، علما بأن المهاجم النرويجي غاب عن خسارة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وقال جوارديولا بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام ليفربول، إن موقف إيرلينج هالاند غير واضح.

وأضاف المدرب الإسباني: "لا أعرف، أتمنى أن أعرف، لكن لا أعرف بالفعل".

وواصل: "إنه لا يعاني من إصابة، والفحوصات تؤكد أنه بحالة جيدة، لكنه لا يشعر أنه بخير".

وتابع مدرب مانشستر سيتي: "أشعر أن عودته باتت قريبة؛ لأنه شارك في التدريبات يوم الإثنين، لكن نحترم قراره بأنه لم يعد جاهزا بعد".

وواصل جوارديولا: "أتمنى أن يعود لصفوف الفريق في مباراة توتنهام".

وأحرز هالاند 27 هدفا لمانشستر سيتي هذا الموسم، وتأثر الفريق بغيابه عن مباراتي ريال مدريد، وليفربول.

ووفشل السيتي في التأهل لدور الـ 16 لأول مرة منذ عام 2013، بينما بقى في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد خسارته أمام ليفربول.