بدء مراسم تشييع أمين حزب الله السابق هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر بجنوب لبنان

انطلقت مساء اليوم الاثنين، مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله هاشم صفي الدين، في بلدة دير قانون النهر بجنوب لبنان.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، خرج نعش صفي الدين، من النادي الحسيني لبلدة دير قانون النهر محمولاً على الأكتاف، تمهيدًا لوصوله إلى المكان الذي سيدفن فيه، وسط حضور رسمي وشعبي حاشد.

بالفيديو | اخراج جثمان أمين عام #حزب_الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين من الحسينية باتجاه المرقد في بلدته دير قانون النهر جنوبي #لبنان pic.twitter.com/gVFi76YG4k — قناة المنار (@TVManar1) February 24, 2025

واغتالت إسرائيل هاشم صفي الدين، في غارة شنتها مطلع أكتوبر 2024 على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأمس الأحد، شيع آلاف اللبنانيين في بيروت، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين.

وتوافد الآلاف إلى مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت، حيث امتلأت مدرجات أكبر ملعب في البلاد الذي يتسع لأكثر من 55 ألف شخص.

وفي موكب مهيب وسط حشود من عشرات آلاف المشاركين، حُمل نعشي نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين في مركبة مكشوفة محاطة بالزجاج، سارت وسط الحشود.

وبعد ساعات من المراسم، نقل نصر الله إلى مثواه الأخير في المكان الذي استحدث لدفنه في بيروت.