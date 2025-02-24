رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن تضامنه مع أوكرانيا في ذكرى الحرب

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قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه ملتزم تجاه أوكرانيا، وذلك في الذكرى الثالثة لحرب روسيا الشامل لأوكرانيا.

وقال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: "منذ ثلاث سنوات، في هذه اللحظة بالذات، حطم حرب روسيا السلام في أوكرانيا وتسبب في معاناة هائلة للشعب الأوكراني".

وأضاف في فيديو مرفق مع المنشور: "اليوم نحن جميعا أوكرانيون. المعاناة التي ألحقها بكم الروس منذ بداية هذه الحرب العدوانية هي قاسية ولا تغتفر".

وتابع: "كنا معكم منذ اليوم الأول وسنظل معكم جنبا إلى جنب، كتفا بكتف. نريد سلاما عادلا ودائما، كما تريدون أنتم".

وتابع "مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وأمن أوكرانيا هو أمن أوروبا".

ومن المتوقع أن يزور كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كييف اليوم الاثنين لاحياء الذكرى السنوية للحرب.