روسيا: فرنسا وبريطانيا تستعدان لتزويد أوكرانيا بقنبلة نووية

أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أن فرنسا وبريطانيا تدركان أن النصر على روسيا على يد القوات الأوكرانية أمر لا يمكن تحقيقه ولهذا تستعدان لتزويد أوكرانيا بقنبلة نووية، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب مع روسيا، إن أوكرانيا دافعت عن استقلالها.

وأضاف زيلينسكي، في بيان بثه التلفزيون: "لم يحقق (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أهدافه. لم يكسر شوكة الشعب الأوكراني. لم ينتصر في هذه الحرب. لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق السلام وضمان العدالة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتحيي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الرابعة للحرب وسط تضامن من أقوى حلفائها، بينما لا تلوح في الأفق نهاية لأكثر النزاعات فتكا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى كييف للمشاركة في إحياء المناسبة، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تزور البلاد للمرة العاشرة منذ بدء الحرب لتؤكد مجددا أن "أوروبا تقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا وخلال هذا الشتاء القاسي".