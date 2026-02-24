زيلينسكي يناشد الاتحاد الأوروبي الموافقة على حزمة قرض بقيمة 90 مليار يورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي التوقيع على حزمة قرض بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) ، تعرقلها المجر حاليا.

وقال زيلينسكي اليوم الثلاثاء في خطاب للنواب الأوروبيين المجتمعين في بروكسل " هذا ضمان حقيقي لأمننا وصمودنا، ويجب تطبيقه".

وأضاف" أشكر كل من يعملون على تحقيق ذلك".

ومن شأن القرض أن يساهم في تلبية الاحتياجات المالية لكييف خلال عامي 2026 و 2027، بما في ذلك 60 مليار يورو مخصصين للجيش الأوكراني.

وكان من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حزمة القرض أمس الاثنين، عقب أن وافق القادة الأوروبيون، بما فيهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على القرض في ديسمبر الماضي.

مع ذلك، عارضت المجر، مدعومة من سلوفاكيا، منح أوكرانيا المساعدة المالية، مرجعة ذلك إلى وقف إمدادات النفط عبر خط دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا.

وتتهم الدولتان كييف بتعمد منع استخدام خط الأنابيب لأسباب سياسية. مع ذلك، قال المسؤولون الأوكرانيون إن وقف إمدادات النفط منذ أواخر يناير الماضي جاء نتيجة قصف روسي.

كما رفضت المجر الموافقة على حزمة العقوبات الـ20 على روسيا.

وفي خطابه، جدد زيلينسكي دعوته للكتلة الأوروبية بتحديد موعد لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وحذر من أنه بدون جدول زمني واضح، سوف يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعرقلة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي" لعقود من خلال تقسيم الاتحاد الأوروبي وتقسيم أوروبا".

Write to Nessma Youssef