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الحكومة الألمانية تدرس منع الرحلات الترفيهية إلى الخارج بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 4:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 4:52 م

تدرس الحكومة الألمانية إمكانية منع الرحلات الترفيهية إلى الخارج مؤقتا بسبب جائحة كورونا.

وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن هناك تكليفا بإجراء دراسة في هذا الشأن.


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